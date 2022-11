El 8 de noviembre son las Elecciones Legistavias 2022 en Estados Unidos. Entérate en esta nota qué sucede si no acudes a votar.

¿Qué pasa si no voto en las Elecciones Legislativas 2022 en USA?

En Estados Unidos se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas 2022 el martes 8 de noviembre. En esta ocasión, se elegirán a los miembros del Congreso, para la Cámara de Representantes y el Senado.

Cómo ocurre cada 2 años, se debe renovar en su totalidad los 435 integrantes de la Cámara de Representantes. Para calcular el número de representantes que se podrá votar en cada estado, se tiene en cuenta la cantidad de habitantes que viven allí y este año se usarán los datos del Censo de 2020 para realizar ese cálculo.

Por el lado del Senado, solo se renovará un tercio de la Cámara Alta, por ende los ciudadanos estadounidenses elegirán a 35 senadores, teniendo la posibilidad de votar 2 en cada uno de los 50 estados del territorio de Estados Unidos.

¿Qué sucede si no voto en las Elecciones Legislativas 2022 en USA?

A diferencia de otros países, en Estados Unidos por ley, no es obligatorio votar. Según la Constitución, votar es un derecho y un privilegio, pero ningún ciudadano estadounidense tiene la obligación de hacerlo, por ende, no hay ninguna multa o sanción si no lo hacen.