Ayesha Disa Curry es actualmente la esposa de Stephen Curry, jugador de Golden State Warriors de la NBA. También es una reconocida actriz, cocinera, estrella de televisión, y aquí te contamos su historia.

Asesha tiene 34 años y nació el 23 de marzo de 1989 en la ciudad de Toronto, Canadá. Su carrera en la actuación comenzó a temprana edad, ya que a los 12 años formó parte del videoclip oficial de la canción "Too Young for Love", de Suga Prince.

A los 14 años se mudó junto a su familia a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos. Allí estudió en el Instituto Weddington, y luego de graduarse, decidió trasladarse a Los Angeles, California en busca de convertirse en actriz.

En Hollywood obtuvo papeles secundarios en distintas películas y series para televisión. Allí fue cuando comenzó a salir con Stephen Curry, ya que a pesar de haberse conocido cuando ella tenía 14 años y él 15 años, nunca habían estado juntos. En una entrega de premios se reencontraron y nunca más se separaron.

En julio de 2011 contrajeron matrimonio, y ese mismo año Ayesha comenzó a subir videos cocinando a su canal de YouTube. Pese a no se chef profesional, rápidamente logró alcanzar la fama y obtener su propio programa culinario en TV, "Ayesha's Home Kitchen". También escribió un exitoso libro sobre cocina, titulado "The Seasoned Life", y en 2016 fue colaboradora del prestigioso chef Michael Mina en "The Mina Test Kitchen of International Smoke", su restaurante en Bay Area.

Con el correr de los años Ayesha fue formando su familia junto a Steph Curry, y actualmente tienen dos hijas, Riley Elizabeth Curry y Ryan Carson Curry, y un hijo llamado Canon W. Jack Curry.

