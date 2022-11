Google volvió a homenajear a una celebridad con un nuevo doodle interactivo este miércoles 23 de noviembre. Se trata de un reconocimiento a Myrtle González debido a que HOY se conmemora un nuevo aniversario de "The Level" (1914), una de las películas más importantes en las que participó.

La reconocida actriz nació en Los Ángeles, California, el 28 de septiembre de 1891. Participó en algunas obras de teatro locales cuando era joven antes de unirse a un estudio de cine mudo llamado Vitagraph Company of America, donde hizo su debut cinematográfico en The Yellow Streak.

Después de unos años, se mudó a Universal Studios y actuó en largometrajes como The Secret of the Swamp y The Girl of Lost Lake. Muchas de las heroínas audaces y amantes que interpretó vivían en la naturaleza, lo que obligó a la chica de la ciudad a adaptarse a filmar en climas nuevos y traicioneros.

Si bien gran parte de su trabajo se perdió a lo largo de los años, la Biblioteca del Congreso conservó algunas de sus películas. Es recordada como una de las primeras actrices latinas en irrumpir en Hollywood.

+¿Qué es un doodle de Google?

Es una alteración temporal del logotipo de la página principal de Google para celebrar eventos, días festivos, logros o personas.

+The Kiss - Myrtle González