Results and Winning Numbers | HOY sábado 26 de febrero habrá un nuevo sorteo de la Lotería Powerball de USA. Los resultados y números ganadores estarán publicados AL FINAL DE LA NOTA una vez que termine el sorteo. Descubre cómo verlo EN VIVO Y ONLINE.

Results and winning numbers here | La Lotería Powerball de USA vuelve a jugarse HOY sábado 26 de febrero a las 23.00 horario ET / 20.00 horario PT. Todos los números ganadores se pueden ver AL FINAL DE LA NOTA o haciendo CLICK AQUÍ.

+ CLICK AQUÍ para VER EN VIVO y ONLINE el sorteo de la Lotería Powerball

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 59 y un sexto número entre el 1 y 35, que se denomina la "Powerball".

El boleto cuesta 2 dólares y ahí se escogen los números. En caso de no querer hacerlo, se puede pedir un "Quick Pick" donde una computadora elige los seis números aleatoriamente. También se puede pagar un extra llamado "Power Play" en donde las ganancias se multiplican por dos, tres, cinco o diez (según qué se elija) en caso de ganar.

El premio a quien acierte los 6 números (las cinco bolas blancas y la Powerball) es de 441 millones de dólares.

+ SORTEO PASADO | Resultados Lotería Powerball | Números ganadores del sorteo del sábado 12 de febrero 2022

Results and Winning Numbers here | Lotería Powerball: resultados de HOY sábado 26 de febrero

El sorteo se realizará desde las 23.00 horario ET / 20.00 horario PT. Los resultados podrán encontrarse en el sitio web oficial de Powerball (CLICK AQUÍ).

Lotería Powerball | Cómo ver el sorteo EN VIVO y ONLINE

El sorteo de Powerball puede verse EN VIVO haciendo CLICK AQUÍ.

Cómo jugar y apostar en la Lotería Powerball de USA

En el Powerball se eligen seis números, los 5 primeros entre el 1 y 59 y el sexto entre 1 y 35, que vendría a ser la Powerball. La jugada cuesta 2 dólares y se puede pagar un extra denominado "Powerplay" para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

Lotería Powerball de USA de HOY | Qué premios hay

El premio mayor del Powerball del sábado 1 de enero está en 441 millones de dólares, para quien acierte los 5 primeros números y el sexto de Powerball. Los demás premios son los siguientes (pueden multiplicarse en caso de abonar el Powerplay, que multiplica por dos, tres, cuatro, cinco y diez el premio)