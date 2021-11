La ganadora de tres medallas en Tokio 2020 reconoció haber sido víctima de un acto de este tipo mientras participa del programa Dancing With The Stars.

De nada le sirvió a la gimnasta artística Sunisa Lee, ganadora de tres medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre ellas un oro en el All-Around, ser reconocida, ya que aseguró haber sido víctima de un acto racista mientras salía con un grupo de amigos en Los Angeles.

Así lo reconoció la deportista en conversación con el portal PopSugar, quien contó que estaba esperando un automóvil que la trasladara hasta su hotel, luego de ensayar para el programa Dancing With The Stars, cuando un vehículo se paró frente a ella, profiriéndole insultos.

En palabras de Lee, el incidente ocurrió hace una semana, donde estas personas racistas les empezaron a gritar "ching chong" (que se usa para molestar a la gente de origen asiático) y que se fueran al lugar de donde vinieron a Estados Unidos, aunque después vino lo peor.

Sunisa Lee víctima de racismo



"Una persona me roció el brazo con gas pimienta, mientras el automóvil aceleraba, estaba muy enojada, pero no pude hacer nada porque se fueron. Fue un momento muy difícil, porque no quise hacer nada que me metiera en problemas", sostuvo la atleta.

Cabe señalar que la madre de Lee, Yeev Thoj, es originaria de Laos, con raíces hmong, un pueblo nómada del sur asiático, llegando de muy niña a Estados Unidos, y tuvo a Sunisa siendo madre soltera, dos años después se casó con John Lee, de quién adoptó su apellido paterno.