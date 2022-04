Rosalía, la popular cantate española, anunció el pasado lunes 18 de abril su nueva gira mundial para presentar su nuevo disco "Motomami" y se estará presentando en varias localidades de Estados Unidos a lo largo de Septiembre y Octubre de 2022. Aquí te contamos en detalle cuales son las fechas de los shows, cuándo estarán a la venta las entradas y cómo podrás acceder a ellas.

La cantante saltó a la fama tras su segundo disco de estudio "El mal querer", con el cual logró llegar por primera vez a las 100 millones de reproducciones en YouTube con "Malamente", canción que abre el disco. Luego del revuelo del disco, su carrera solo siguió en ascenso y llegó a su punto máximo de viralización meses después al lanzar la canción "Con Altura" en colaboración con el reggaetonero colombiano J. Balvin, la cual cuenta con más de 1900 millones de reproducciones.

En esta gira Rosalía estará presentando su nuevo disco "Motomami", el cual tuvo muy buena aceptación en el público de la artista y en general, con algunas canciones que ya alcanzaron buenos números en YouTube cómo es el caso de "La Fama" junto al canadiense The Weekend, la cual ya supera las 100 millones de reproducciones.

Rosalía en Estados Unidos: ¿Cuándo y dónde son los shows?

La cantante realizará 13 presentaciones en Estados Unidos y una en Canadá entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre. Estas serán luego de las realizadas en Latinaomérica y tras finalizar sus presentaciones en Norteamérica volverá a Europa donde finalizará su gira en París el 18 de Diciembre.

Fechas en Estados Unidos y Canadá:

Jueves 15 de septiembre - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

Domingo 18 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre - Toronto, Canadá - Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre - Washington, D.C. - The Anthem

Miércoles 28 de septiembre - Chicago, Illinois - Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre - San Diego, California - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre - San Francisco, California - Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Sábado 8 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre - Houston, Texas - 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre - Irving, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre - Atlanta, Georgia - Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre - Miami, FL - iii Points Festival

Rosalía en Estados Unidos: ¿Cuándo estarán disponibles la entradas y cómo comprarlas?

Las entradas para el "Motomami World Tour" estarán a la venta este viernes 22 de abril a las 10:00 a.m. hora local de cada ciudad en donde se presenta Rosalía. Para adquirirlas hay que ingresar en la página web de la cantante y seleccionar el show al que se desea asistir. Cabe destacar que, en caso de contar con American Express o el programa de Verizon Up, se puede accede a una preventa exclusiva.