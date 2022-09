Menos de 80 días faltan para que comience la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y se van acortando los plazos para que la Selección de Estados Unidos regrese a la máxima cita planetaria, donde el entrenador Gregg Berhalter deberá diseñar su mejor estrategia.

Para ello ya cuenta con un plazo fatal, como el miércoles 9 de noviembre, donde presentará en un evento en Nueva York la lista definitiva de 26 futbolistas para el evento en suelo asiático, aunque antes habrá un paso previo que fue revelado por el mismo técnico.

Durante un evento de Nike, marca deportiva que viste al combinado de Estados Unidos, Berhalter informó que en la previa a la conformación de la nómina final, habrá un proceso previo donde se escogerán hasta 40 jugadores que podrían ser parte de Qatar 2022.

El plan de Berhalter previo a entregar lista definitiva para Qatar 2022



Y en uno de los puestos donde habrá más alternativas y pocos lugares en la lista es en delantera, donde actualmente cuenta con Ricardo Pepi, Jesús Ferreira, Haji Wright, Jordan Pefok, Josh Sargent y Brandon Vázquez, sobre este último, el head coach reconoció que su situación es más compleja que la de las otras opciones.

"No voy a endulzarlo. Lo hace más difícil, aunque no lo hace imposible. Lo que estamos tratando de hacer es ver el perfil que se ajusta mejor a lo que estamos tratando de hacer. Puede que no sea el mejor delantero... es justo lo que creemos que encaja con nuestro equipo", afrimó Berhalter sobre la chance de jugar con Estados Unidos en Qatar 2022.