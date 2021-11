Gregg Berhalter, entrenador de Estado Unidos, no aseguró que la figura de la Selección USA y villano del Tri sea titular en el partido contra México por Eliminatorias Concacaf al Mundial Qatar 2022.

El villano del Tri y figura de Estados Unidos no sería titular contra México

La nueva generación de México no puede ni verlo y apenas saben que lo van a enfrenta toman las precauciones necesarias porque ya les ganó una final. El próximo viernes 12 de noviembre Estados Unidos enfrentará al Tri a las 21:10 ET por Eliminatorias Concacaf al Mundial Qatar 2022 y la estrella del USMNT no tiene garantizado la titularidad.

En la última final de la Concacaf Nations League, la Selección USA derrotó a México por 3-2 con un gol de penalti en tiempo extra que silenció a los aficionados del Trí. Christian Pulisic fue quien asumió la responsabilidad y con un golazo le dio el título al USMNT.

Frente a las ausencias de Sergiño Dest y Giovanny Reyna, se esperaba que Pulisic comandara a Estados Unidos en el partido contra México, pero hay que ser realistas. El capitán del USMNT estuvo cerca de completar 100 días por fuera de las canchas por una lesión en el tobillo y lo llevarían de a poco en la doble jornada de Eliminatorias al Mundia Qatar 2022.

Christian Pulisic llega al duelo Estados Unidos vs. México con tan solo 16 minutos de juego en los últimos dos meses y Chelsea ya le envió un mensaje claro a la Selección USA para que no arriesguen al habilidoso volante. ¿Respira de alivio el Tri?

Gregg Berhalter no asegura que Christian Pulisic sea titular contra México

“Creo que lo importante es que Christian deje el campamento con salud y listo para jugar con Chelsea. Eso será lo primero y más relevante en nuestras mentes. Después, ya en la concentración, veremos en qué momento se encuentra y veremos exactamente cuál será su rol. Por ello no hemos determinado cuál será su papel, pero pueden estar seguros de que participará en estos encuentros”, afirmó Gregg Berhalter, DT del USMNT, sobre la posible titularidad de Pulisic contra México.