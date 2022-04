Estados Unidos no conoce de derrotas ante Inglaterra en Copas del Mundo: ¿Seguirá la racha en Qatar 2022?

El viernes 25 de noviembre, en pleno Black Friday, en el Estadio Al Bayt desde las 2:00 PM (hora del Este), la Selección de Estados Unidos se enfrentará a su par de Inglaterra, en encuentro correspondiente al Grupo B de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El tema es que no será la primera vez en la historia de los Mundiales en que ambos equipos se vean las caras, de hecho será la tercera oportunidad que norteamericanos y europeos compartan grupo, el asunto es que el Team USA no conoce derrotas ante el elenco británico.

Tenemos que desempolvar los libros de historia de las Copas del Mundo, para encontrar el primer registro de partidos entre Estados Unidos e Inglaterra. Fue en el Mundial de Brasil 1950, donde formó parte del Grupo B (¿coincidencia?) junto a España y Chile.

La increíble racha positiva de USA ante Inglaterra en Mundiales



El inolvidable gol de Joe Gaetjens (38'), provocó lo que se conoció como el Milagro en Verde y fue tanto el impacto que sirvió de inspiración para la película The Game of Their Lives, que se estrenó en 2005, rememorando la victoria ante los creadores de este deporte.

60 años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, nuevamente volvieron a coincidir en cancha, fue en el Grupo C, donde estaban junto a Eslovaquia y Argelia; en la ciudad de Rustemburgo, el encuentro terminó igualado por 1-1, con anotaciones de Steven Gerrard (4') y Clint Dempsey (40').