La acción futbolística ha estado cargada durante todos estos meses del 2022. Tras la finalización de las ligas ha llegado el turno de las selecciones nacionales, donde Estados Unidos hace acto de presencia en la Concacaf Nations League.

Ubicada en el grupo D, Las Barras y las Estrellas se encuentra emparejada con Granada y El Salvador. Justamente, este último fungió como el rival más reciente de los norteamericanos, quienes no pudieron pasar del empate ante los centroamericanos.

El Estadio Cuscatlán vio como al 35', los locales se adelantaron gracias a un gran gol de Alexander Larín, siendo toda una odisea para el USMNT remontar debido a las condiciones del campo. Sin embargo, al 90+1 logró recatar un punto por medio de Jordan Morris.

Justamente, el seleccionador de los Estados Unidos, Gregg Berhalter, destacó aspectos positivos de sus muchachos tras disputar un partido en un recinto que complicó las cosas para todos.

Habla Gregg Berhlater

“Fuimos al estadio ayer, entrenamos en él y vimos las condiciones, vimos cómo iba empeorando poco a poco y sabíamos a la hora del partido que no iba a ser bueno", sentenció Berhalter antes de alabar a sus dirigidos.

“Y solo puedo decir que estoy realmente orgulloso de los muchachos, la forma en que aceptaron eso. No dudaron, no se quejaron, no se quejaron ayer en el entrenamiento, no se quejaron hoy en el juego, simplemente se dedicaron a sus asuntos”, finalizó.