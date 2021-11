USA vs México podría tener polémica tras recientes declaraciones de Ricardo Pepi

El próximo viernes 12 de noviembre, Estados Unidos y México protagonizarán el compromiso más esperado de las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022. Primero contra segundo batallarán por imponerse su estilo de juego y llevarse los tres puntos.

El escenario elegido para ello será el imponente TQL Stadium, hogar de Cincinnati FC en la MLS. Las mejores figuras de ambas selecciones estarán presente para el duelo sin tregua, y justamente, Ricardo Pepi será uno de los más buscados.

La estrella de Dallas FC podía elegir perfectamente por cualquier de las dos selecciones. La presión de seguro no fue sencilla, pero al final terminó optando por 'Las Barras y las Estrellas', dejando a 'El Tri' con las ganas de verlo vestir su camiseta.

La polémica de Ricardo Pepi

De por sí haber decidido representar a los Estados Unidos ocasionará ser abucheado por los hinchas de México. Sin embargo, tras sus recientes declaraciones, la lluvia de furia mexicana sobre Pepi no se hará esperar.

Tras una entrevista ofrecida a ESPN, a Ricardo Pepi se le preguntó si celebraría en caso de anotar un gol ante los aztecas. Su respuesta fue sí, aunque dejó claro que no se trata de nada personal.

"He platicado con mis familiares y les dije que si meto gol, yo lo celebro, pero no es por nada en contra de México, lo celebro porque soy feliz, es mi momento de felicidad, soy un delantero y me gusta meter goles”.