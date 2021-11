El próximo 12 de noviembre, Estados Unidos y México chocará en un duelo de titanes sin tregua alguna por las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022. Allí, la batalla por el liderato de la zona está en juego y quizá, mucho más que eso.

Las Barras y las Estrellas tiene la obligación de ganar. 'El Tri', figura líder con 14 unidades, seguido del USMNT con 11 puntos. Sin embargo, Canadá asecha con peligro y se encuentra a tan solo un punto, y de aprovechar un error de USA podría colarse como segundo.

Previo a este compromiso y clásico de Norteamérica, el seleccionador nacional Gregg Berhalter ofreció una conferencia de prensa virtual donde detalló aspectos importantes sobre sus dirigidos y cómo se preparan para este compromiso de alto calibre.

Gregg Berhalter sobre México

Con el antecedente de dos victorias en finales de Concacaf de Estados Unidos sobre México, más de uno se atrevería a pensar que USA descubrió la forma de sorprender a los Aztecas, tomando en consideración que los triunfos fueron con dos plantillas diferentes, aunque, Berhalter tiene otra visión.

"Es una buena pregunta (sobre las finales), las dos fueron oportunidades diferentes de ganar trofeos para dos grupos. Ahora el panorama es diferente, será un juego masivo, sin duda alguna será diferente, México está primero y trataremos de alcanzarlos, veremos que pasa", sentenció antes de culminar con una verdad irrefutbable. "Están sin ser derrotados, son muy fuertes".

¿Matt Turner o Zack Steffen?

Saber quién será el arquero titular del USMNT ante México tiene a los norteamericanos con dudas increíbles. Los dos están en un grandísimo nivel. Uno se gana la confianza de 'Pep' Guardiola en Manchester City y el otro está establecido en New England Revolution, el mejor equipo de la MLS en 2021.

"Los dos son grandes arqueros, Zack está en un gran nivel, Matt también. No lo hemos decidido todavía", enfatizó acerca de la titularidad bajo los tres palos... "Será difícil pero esperamos tomar la mejor decisión".

El tema Weston McKennie

La situación de Weston McKennie en los Estados Unidos no ha sido la mejor en los últimos meses a nivel extradeportivo. En la jornada previa ante Canadá, Berhalter lo apartó de la concentración por romper los protocolos sanitarios. Cuando fue preguntado acerca del jugador de la Juve, fue diplomático al responder. "Puedes molestarlo, sacarlo de su zona de confort, y aún así encuentra la formar de volver y dar lo mejor de sí en cancha".

Giovanni Reyna, la gran ausencia

La perla norteamericana del Borussia Dortmund tiene a todos preocupados. Su lesión se ha extendido con el pasar de los meses y tanto Berhalter como Marco Rose comienzan a extrañar su talento sobre el césped.

"Creo que está progresando, las lesiones a veces no evolucionan de la manera que esperas, es normal. Es un jugador joven que ayuda al equipo, lo queremos aquí, pero lamentablemente no lo tenemos ahora".

Sergiño Dest, otra dura baja

Dest es baja por lesión, no estará con la tropa norteamericana ante México y junto a Reyna, son dos piezas fundamentales que no podrán brillar. "Sergiño ha estado muy enfocado, cuando están en un equipo como ese (barcelona) siempre quieres estar allí, hacerlo bien, pero si pensaramos que podría jugar lo hubiésemos llamado,

lo queríamos en campo pero lamentablemente no se puede".

