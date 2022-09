Dos semanas han pasado desde que el alemán Thomas Tuchel fue despedido como entrenador del Chelsea, tras los malos resultados del comienzo de esta temporada en Premier League y UEFA Champions League, donde uno de los jugadores con los que tuvo conflicto fue con el estadounidense Christian Pulisic.

El delantero tuvo una relación dispar con el estratega, ya que tras comenzar su era como titular, a raíz de lesiones y otros motivos, perdió su lugar en el equipo, lo que generó un distanciamiento evidente, incluyendo una pelea con el padre del jugador.

Por si alguien tenía dudas de cómo era el trato entre Pulisic y Tuchel, el capitán de la Selección de Estados Unidos ha revelado, en su libro autobiográfico My Journey so far, que el alemán "lo traicionó" durante la edición 2020-21 de Champions League, donde los londinenses se coronaron campeones de Europa.

Pulisic revela "traición" de Tuchel



"Lo que sucedió antes de ese juego fue muy decepcionante para mí. Tuve una muy buena actuación en el partido de ida y nuestro siguiente partido fue contra el Fulham en Premier League. Tuchel me dijo que me estaba dando descanso para la vuelta y como resultado no jugué ni un solo minuto contra el Fulham", partió señalando el atacante.

Pulisic agregó al respecto que "luego el día del partido de la semifinal, Tuchel me dice que cambió de opinión y va con Kai Havertz. Sinceramente me quedé estupefacto y muy decepcionado. Pensé que me había ganado iniciar. Y lo más importante, él me había asegurado previamente que iba a comenzar".