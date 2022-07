Sergiño Dest confirma finalmente su futuro en Barcelona: 'Estoy feliz en este club y definitivamente me quedaré aquí'

Era uno de los nombres con los que la prensa española más insistía en que iba a dejar el Barcelona de cara a la próxima temporada; sin embargo, y pese a las críticas, el estadounidense Sergiño Dest está realizando la pretemporada y todo parece indicar que seguirá en la Ciudad Condal.

Así, al menos, lo dejó claro el defensor en diálogo con la cadena ESPN, donde junto con referirse a la visita que realizará el cuadro catalán a Estados Unidos, jugando amistosos contra Inter Miami, Real Madrid, Juventus y New York Red Bulls, aclaró su futuro.

"Estoy feliz en Barcelona y definitivamente me quedaré aquí. No sé si cometimos grandes errores, tenemos mucho talento. Estamos tratando de crear una nueva generación y eso lleva tiempo, somos el Barça, todos esperan que seamos los mejores y creo que lo vamos a lograr. Estamos todos muy motivados, especialmente por que se viene la Copa del Mundo", afirmó Dest.

Dest confirma finalmente su futuro en Barcelona



En ese sentido, el norteamericano realizó una autocrítica a lo realizado la campaña anterior, agregando que "todos tenemos que mejorar y tenemos un largo camino por recorrer en el Barça. Siento que tenemos mucho talento y creo que si todos nos desarrollamos bien, podemos hacer algo similar a lo que lograron otros equipos del Barça antes que nosotros".

Finalmente, respecto de la gira de Barcelona por Estados Unidos, Dest manifestó que "es emocionante, pero no lo siento como una presión. No he tenido la experiencia de jugar en Estados Unidos con el Barcelona. Siempre estoy muy orgulloso de jugar con mi país. Va a ser una bonita experiencia".