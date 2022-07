La noche de este sábado 16 de julio, Chelsea iniciará oficialmente su gira de partidos amistosos previos a la temporada 2022-23 de la Premier League, enfrentándose al América de México en Las Vegas, donde un estadounidense ejercerá como dueño de casa, es el caso de Christian Pulisic.

Y es que después de varias semanas de rumores periodísticos respecto de cuál sería su futuro, todo parece indicar que el nacido en Hershey, Pensilvania, se quedaría en el cuadro de Londres, por más que consiguieran el fichaje, en las últimas horas, de Raheem Sterling.

El nombre de Pulisic apareció en equipos como West Ham United, Liverpool y Everton en la Premier League, además de Juventus en la Serie A de Italia; sin embargo, el propio estadounidense aclaró, en diálogo con FOX Sports, dónde jugará esta campaña en Europa.

Christian Pulisic confirma su futuro en Europa



"Realmente no leo en absoluto esos rumores. No me pasa demasiado por la cabeza todo eso. Obviamente hay conversaciones que deben tenerse en momentos en los que es necesario, pero en este momento solo estoy enfocado en tener una gran temporada con el Chelsea y después comenzaré a pensar en la Copa del Mundo", afirmó el estadounidense.

Respecto a su futuro en Chelsea, con la llegada de Sterling, Pulisic manifestó que ahora "tengo que seguir probándome a mí mismo y actuar constantemente. Pero eso es a lo que te apuntas cuando vienes a un club como este, y para eso estoy constantemente preparado".