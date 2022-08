El delantero estadounidense presentó en sus redes sociales la obra Pulisic: My Journey So Far, donde hablará de su carrera como futbolista hasta la actualidad.

Reza un viejo y conocido refrán que para tener la plenitud en la vida uno tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro; pues bien, el delantero Christian Pulisic, figura de la Selección de Estados Unidos y de Chelsea, puede decir que cumplió con uno de ellos.

El jugador de 23 años, nacido en Hershey, Pensilvania, y que sigue peleando por sumar más minutos en la Premier League, puede presumir desde ahora que ha podido dar el salto desde el fútbol hacia la literatura, luego de utilizar sus redes sociales para presentar su primera obra.

Se trata de Pulisic: My Journey So Far, un libro autobiográfico en el cual entregará sabrosos detalles de sus inicios como futbolista, pasando por sus etapas en Borussia Dortmund y Chelsea, donde incluso se coronó campeón de la UEFA Champios League en 2021.

Pulisic salta del fútbol a la literatura



"Estoy muy emocionado de anunciar un proyecto en el que he estado trabajando durante algún tiempo, mi libro Pulisic: My Journey So Far, el cual sale en otoño. Quería hacer algo totalmente diferente y este libro alcanzó el objetivo. Es una gran combinación de muchos de muchas fotografías nunca vistas. Apoyadas por conversaciones en profundidad sobre mi viaje", escribió el Wonder Boy en su cuenta de Instagram.

El libro constará de cinco capítulos, donde Pulisic relatará los momentos que han marcado su carrera, desde su infancia en Pensilvania hasta su actualidad en Chelsea, con la participación de familiares, amigos, compañeros de clubes y la Selección de Estados Unidos.