Por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América Femenina, Colombia recibe a su similar de Paraguay en un duelo que se realizará este viernes 8 de julio. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, Fox Sports 2, ViX, Foxsports.com, FOX Sports App

El encuentro se realizará en el Estadio Pascual Guerrero. La última vez que se encontraron fue el pasado 24 de febrero del 2021 en un cotejo que terminó con un triunfo 3 a 0 a favor del conjunto tricolor.

Ambos planteles desean comenzar con pie derecho su participación en un certamen que, sin duda, repartirá grandes emociones a todos los aficionados. Los dos elencos comparten el Grupo A junto a las selecciones de Chile, Colombia y Paraguay.

El juego se realizará este viernes 8 de julio en el Estadio Pascual Guerrero.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 18.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 17.00 horas por Canal a confirmar

Brasil: 18.00 horas SIN TV

Chile: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 16.00 horas SIN TV

Paraguay: 17.00 horas por Canal a confirmar

Perú: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Uruguay: 18.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Venezuela: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Estados Unidos: 14.00 horas PT / 17.00 horas ET por Fox Sports 2, ViX, Foxsports.com, FOX Sports App