Aún no: Descartan la decisión de Moisés Caicedo de fichar por Chelsea

Este jueves 15 de junio de 2023 ha sido un día lleno de información en torno al futuro de Moisés Caicedo —quien luego de hacer una espectacular temporada con Brighton— está en la mira de varios grandes de la Premier League como Arsenal y Chelsea como los clubes más interesados.

El reporte del colega periodista de Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports, que actualizaba que ‘Niño Moi’ ya habría tomado una decisión en torno a su futuro, la de vestir la camiseta de Chelsea, ha sido desmentida.

El periodista ecuatoriano Joaquín Saavedra actualizó en sus redes sociales que luego de conversar con el entorno de Moisés Caicedo, le han informado que la decisión para defender a los blues no está tomada por el momento.

“Acabo de hacer la consulta a gente cercana al jugador y me dicen que no es real esta información. Por ahora no hay una decisión tomada”, escribió el periodista ecuatoriano.