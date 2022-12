En la actualidad, los equipos de la LigaPro pueden contratar hasta 6 futbolistas no ecuatorianos.

2 equipos de la capital no apoyan el aumento de cupos para extranjeros en la LigaPro

Este martes 20 de diciembre de 2022 se informó que dos equipos de la capital están en contra de que se aumente cupos para jugadores extranjeros en el campeonato ecuatoriano. En la actualidad, los clubes pueden comprar hasta 6 futbolistas no nacidos en el país.

Algunos equipos de la LigaPro están convencidos de someter a votación la posibilidad de aumentar el cupo para jugadores extranjeros en el campeonato nacional, según se informó estos clubes pedirían el incremento de cupos por las facilidades que hay para comprar elementos en el exterior.

Mediante sus redes sociales, Mr OFFSIDER confirmó que Liga de Quito y Universidad Católica no apoyarían esta petición y no votarían a favor. Los dos equipos de la capital no ven con buenos ojos que se llegue a permitir hasta 8 cupos para internacionales en el país.

En Ecuador los clubes de la LigaPro pueden contratar hasta 6 futbolistas extranjeros, la idea de llegar 8 significaría que más del 70% de un equipo en la cancha podría ser de jugadores no nacidos en el país. Steffano Dueñas reveló en Marca 90 que el presidente de la competencia, Miguel Ángel Loor, le informó que esta propuesta no es oficial, pero que no le perece descabellada.

Se espera que muy pronto los cluebes de la LigaPro se puedan reunir y analicen este y otros puntos de la competencia para 2023. El campeonato ecuatoriano tiene previsto iniciar su nueva temporada en febrero del próximo año.