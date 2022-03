Ecuador se metió al cuarto mundial de su historia después de realizar una gran Eliminatoria, al punto de que inclusó le alcanzó para entrar directo perdiendo con Paraguay en la fecha 17. El entrenador, Gustavo Alfaro, reveló el motivo por el cual el equipo nacional no cayó como pasó en la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

+ Richard Carapaz se lleva la etapa de 6 de la Volta a Catalunya

+ Alfaro Moreno confirma que ningún jugador dejará Barcelona en la primera etapa

+ En problemas: Aseguran que Fenerbahce podría expulsar a Enner Valencia

El entrenador de la selección, Gustavo Alfaro, conversó con los medios de comunicación en una rueda de prensa este sábado, 26 de marzo de 2022. El técnico argentino reveló cuál fue el motivo para que en esta ocasión 'La Tri' no se cayera en la clasificación al mundial.

Por otro lado, como durante toda la Eliminatoria, Gustavo Alfaro pidió que se lo señale a él por algún mal partido o resultado de 'La Tri', pero no a los jugadores que salen a defender el prestigio del país.

El partido contra Paraguay estuvo marcado por errores de 'La Tri', por lo cual, Gustavo Alfaro comentó que estos no se pueden repetir en el mundial o el equipo nacional tendrá que regresar muy pronto a casa.

"No me dolió el resultado, me dolieron las formas, porque no tuvimos la actitud para reaccionar rápido. En un Mundial no podemos cometer esos errores, porque rápido volvemos a casa", sentenció Alfaro.