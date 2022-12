Estuvo de regreso una temporada en el fútbol ecuatoriano pero no tuvo nuevamente un nivel superlativo, es por esto que Mushuc Runa no renovó al defensor Arturo Mina. El experimentado central no demoró en encontrar equipo pero en esta ocasión no estará en una liga competitiva.

El periodista ambateño Jorge Fernando Taipe de Crack Sports dio a conocer en sus redes sociales que Arturo Mina irá a jugar a la provincia de Bolívar en el Club Atlético Palmaflor, escuadra que disputa la Segunda Categoría.

El plan del zaguero era volver a destacar en la primera división de Ecuador nuevamente y regresar al exterior, sin embargo el 'tricolor' jugará en el 2023 lejos de la LigaPro. Antes de salir de Europa tenía ofertas de Argentina y Colombia.

Con esto Mina tiene su tercer club en Ecuador tras Mushuc Runa e Independiente del Valle, en el exterior estuvo en el Erzuumpsor y Yeni Malatyaspor de Turquía además de River Plate de Argentina.