Se juega la primera fecha en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y este martes 5 de abril, Atlético Goianiense recibe a su similar del Liga de Quito en un duelo que generará grandes emociones entre los aficionados de ambos planteles. La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO y estará a cargo de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, CONMEBOL TV, FANATIZ Y BEIN SPORTS.

El encuentro se disputará en el Estadio Antonio Accioly. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una competencia oficial.

Los de casa reconocen la importancia de este partido y saben que deben quedarse con los tres puntos en disputa. Liga de Quito, por su lado, ya sabe lo que es consagrarse en este torneo y buscará la forma de marcar diferencias desde el primer minuto.

Vale la pena recordar que ambos equipos comparten esta fase de grupos con Antofagasta de Chile y Defensa y Justicia de Argentina.

¿Cuándo se enfrentarán Atlético Goianiense y Liga De Quito por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará en el Estadio Antonio Accioly este martes 5 de abril.

Horario por países y canales de TV

Argentina: 21.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Bolivia: 20.30 horas sin TV

Brasil: 21.30 horas por Conmebol TV

Chile: 20.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Colombia: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Ecuador: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports

México: 19.30 horas sin TV

Paraguay: 20.30 horas sin TV

Perú: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Uruguay: 21.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Venezuela: 20.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports.