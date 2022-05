Barcelona no le gana como visitante a Aucas desde 2019

Este domingo 22 de mayo de 2022 Barcelona enfrentará a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El 'Ídolo' necesita sumar de a 3 para no tener que depender de ningún otro equipo en la última fecha, no obstante, el equipo amarillo no gana en el sur de Quito desde 2019.

En los últimos partidos el Barcelona de Jorge Célico no está pasando por sus mejores momentos y ante Deportivo Cuenca dejó escapar 3 puntos claves para casi ganar la primera etapa. El 'Ídolo' enfrenta en la fecha 14 a un Aucas que no pierdes desde que llegó César Farías.

Por otro lado, en los últimos encuentros en el sur de Quito, Barcelona no ha podido sumar de a 3, registrando su última victoria en abril de 2019, cuando venció 4x3 al 'Papá' en un partido lleno de emociones, donde Fidel Martínez fue la figura.

¿El empate no sirve?

El empate no le sirve a Barcelona, puesto que, si Independiente del Valle vence a Mushuc Runa suma 1 punto más en la tabla de posiciones y queda como favorito de cara a la última fecha, por lo cual, sumar de a 3 es una urgencia.