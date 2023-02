La prensa chilena realizó una publicación de los 30 partidos más importantes y clásicos del continente americano. En este top destacan dos encuentros del fútbol ecuatoriano, el cual tiene varios clásicos a resaltar y tomar en cuenta.

El Clásico del Astillero, para la prensa chilena, el clásico número 13 del continente, solo superado por encuentros como Boca vs River, América vs Chivas, Gremio vs Internacional, entre otros. El partido Emelec y Barcelona también fue el más visto en el fútbol ecuatoriano en el 2022.

Otro Clásico del fútbol ecuatoriano que destacan la publicación es el que protagonizan Liga de Quito contra Aucas. El Superclásico quiteño, como se le conoce en Ecuador, enfrenta a dos de los equipos más importantes y tradicionales del fútbol ecuatoriano, ocupa el puesto 29 del top.

En este año se espera que ambos clásicos vuelvan a ser decisivos en el fútbol ecuatoriano como pasó en el 2022, donde Barcelona dejó sin chances a Emelec después de vencerlo en el Capwell, y LDU empató un encuentro que perdía 4x2 en los últimos minutos.