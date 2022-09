Ismael Rescalvo llegó a Emelec en 2019 tras haber tenido un año muy bueno con Independiente del Valle en 2018. El DT español generó mucha expectativa entre los hinchas del 'Bombillo' por la forma en que hizo jugar a los 'Rayados' y esperaban que les dé el salto de calidad necesario para ser campeón del campeonato ecuatoriano y pelear en torneos internacionales.

Esto fue algo que no sucedió y los resultados no han llegado con el español al mando de los 'Eléctricos'. Los hinchas del equipo guayaquileño no quieren que Rescalvo continúe como su entrenador y esperan que la directiva que sea elegido en las elecciones, no renueve el contrato del español.

Hay 3 candidatos con opciones de ganar las votaciones de presidente en el 'Bombillo' y cada uno ha realizado diferentes promesas. Carlos Luis Torres, una de las opciones en la papeleta, dio a conocer que ha tenido contactos con Gustavo Quinteros para que dirija a Emelec si gana las elecciones.

Torres confirmó que ha conversado con Quinteros, pero también con Rafael Dudamel, entrenador venezolano. La opción de que el argentino pueda regresar ilusiona a los hinchas de Emelec, ya que con él consiguieron un tricampeonato y lograron ser competitivos en la Copa Libertadores. Quinteros podría volver al club azul, pero dependerá si Torres gana las elecciones y si no tiene contrato vigente en otro equipo.