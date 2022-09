El futuro de Ismael Rescalvo está lejos de Emelec luego de que los 3 candidatos a presidente del 'Bombillo' dejaron claro que no contarán con él. Los 'Eléctricos' tendrán un nuevo entrenador después de 4 años, algo que da mucha esperanza a los hinchas para poder dar el salto de calidad necesario para empezar a pelear en torneos internacionales.

Los candidatos a presidente de Emelec dieron a conocer algunos nombres, pero el que más gustó a los hinchas fue el de Gustavo Quinteros, quien ha tenido contactos con Carlos Luis Torres. El DT argentino actualmente dirige a Colo Colo de Chile, pero conversó con Studio Fútbol sobre un posible retorno al 'Bombillo'.

"Siempre que me hablaron desde otro club o selecciones durante este año, siempre les dije que terminaré mi contrato en Colo Colo y después analizaré si hay opciones, pero siempre la prioridad la tendrá Colo Colo, así que no hay más para decir", fueron las palabras del ex entrenador de Emelec y la Selección Ecuatoriana.

El regreso de Quinteros depende de Colo Colo, ya que si quiere renovar su contrato, tienen prioridad y continuará en el 'Cacique'. Los dirigidos por el argentino son punteros con varios puntos de ventaja, están muy cerca de ser campeones y todo apunta que buscarán la continuidad de Quinteros.