El ariete no marca para su equipo pero sigue de titular.

En la previa al importante partido entre Cruz Azul y América, Clásico del fútbol mexicano, el delanero ecuatoriano, Michael Estrada habló en rueda de prensa sobre la falta de gol que ha tenido durante la presente temporada.

Estrada tiene claro que el partido ante América es importante y reveló cómo preparan aquel duelo: "Los clásicos se ganan, estamos preparándonos y analizando bien al rival".

Sobre su mal momento en cuanto a eficacia de cara a la portería rival, Estrada manifestó: "Son rachas que pasamos. Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando. En algún momento la racha se va a contar".

A pesar de no estar anotando, Estrada dijo estar tranquilo: "Estoy contento con el respaldo que me da el profesor y el grupo. Son malas rachas que vivimos los delantero, que no queremos vivirlas. Lo importante es seguir trabajando".