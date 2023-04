El delantero de Newell's jugó en un a posición no habitua.

El joven delantero ecuatoriano de 24 años de edad, Djorkaeff Reasco, fue protagonista de una de las virales respuestas del entrenador de Newell's Old Boys, Gabriel Heinze.

Ante una pregunta en rueda de prensa, el DT, Heinze, explicó la posición en la que se desempeñó Djorkaeff Reasco, lejos de su puesto habitual en el terreno de juego. El ecuatoriano jugó casi como extremo derecho.

"¿Te dijo Reasco si se sintió incómodo? Porque si no es así es una cosa tremenda. Ahora, si vos querés analizar o queremos que hablemos de posicionamiento de fútbol podemos hacerlo", empezó Heinze, que luego siguió: "¿Qué haces si sale Reasco y dice que se sintió cómodo? Ahí no pasa nada porque vos decís tantas cosas, que una más que digas no pasa nada".

El entrenador de Newell´s pasó a explicar: "Lo que hice con Djorka fue jugar más centralizado porque ellos jugaron con una línea de tres y luego se convertían en línea de cuatro y línea de cinco... En la construcción siempre la hacían tres más dos. Si yo jugaba con los winnes (extremos) abiertos, iba a haber casi cuatro o cinco segundos la pelota en esos tres centrales y ellos hacen una construcción para mí de las mejores que hay".