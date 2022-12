Mena no jugó ni un solo minuto en Qatar 2022.

El exfutbolista y director técnico, Carlos Torres Garcés, mostró su malestar por el trato realizado hacia el ofensivo experimentado de la Tricolor, Ángel Mena, quien no logró disputar ningún compromiso con Gustavo Alfaro dentro de la Copa Mundial de Qatar 2022.

+"Vengo a una de las instituciones más grandes de Ecuador", Wálter Chalá

+"Quiero tener oportunidad en la Tri", expresa Alexander Alvarado, ofensivo de Liga

+¡Sorpresa total! Aucas le dice adiós a tres de sus figuras

El exestratega de la Selección Ecuatoriana de Fútbol calificó de inverosimil la decisión de Alfaro de no contrar con el jugador del León de México dentro de los tres compromisos disputados por Ecuador dentro de la fase de grupos del Mundial. A su criterio, su ausencia pudo darse por alguna lesión. “Puedo imaginar que estaba lesionado. No veo otra situación que se pueda haber dado para que no juegue, después de ser uno de los importantes de la clasificación”, mencionó Torres Garcés al diario El Universo.

Así también, el exmediocampista expresó que Mena es uno de los jugadores de más experiencia dentro del banquillo tricolor, incluso por encima de Kevin Rodríguez —convocado de última hora— quien sí tuvo minutos en Qatar. “Lo que no resiste ningún tipo de análisis es pensar que en un torneo de tres partidos no vaya a poner a los jugadores de mayor experiencia. Rodríguez es una gran promesa, pero no mucho más que Mena en estos partidos decisivos”, comentó.

Finalmente, el exentrenador de la Tricolor mencionó que es complicado que Mena dispute el Mundial de 2030 debido a su edad. Para esa cita ecuménica, el 'Ángel del Gol' llegaría con 38 años “Depende de cómo haya llevado su vida, su profesionalismo. Jamás olvidará lo que sabe, pero la parte física siempre disminuye”, concluyó.