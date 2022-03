¿Ecuador vs. las potencias?: Desde UEFA vuelven a hablar de la Nations League

Hace unas semanas fue noticia mundial que desde UEFA abrieran la puerta para que las selecciones CONMEBOL tengan participación en la Nations League, torneo que se juega cada tres años con las selecciones del viejo continente. Este sábado nuevamente dieron detalles al respecto.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, no quiso dar muchos detalles pero si declaró lo siguiente: "No puedo dar muchos detalles ahora, pero es viable, con seguridad. Porque como sabemos después de la creación de la Liga de Naciones (en 2018) nuestras selecciones no disputan más tantos amistosos", declaró Ceferin en entrevista al portal Globoesporte

"Los grandes equipos sienten falta de jugar contra Brasil, Argentina y Uruguay. Ellos (los sudamericanos) nos dicen que les gustaría jugar también. Esto sería una cosa muy buena, pero todavía no podemos compartir detalles de eso con el público", añadió.

La prensa reveló que uno de los criterios para la inclusión de las selecciones CONMEBOL sería su clasificación a la siguiente Copa del Mundo, torneo que tiene a Ecuador virtualmente como uno de sus representantes.