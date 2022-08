Dalo Bucaram, presidente del 9 de Octubre, dio una pista del nuevo director técnico que se quedará al frente del cuadro octubrino, flamante semifinalista de la Copa Ecuador.

+VIDEO | Hernán Galíndez y el 'Loco' Cortez tuvieron un fuerte cruce en la Copa Ecuador

+2 ecuatorianos incluidos: Los 5 jugadores más caros de la LigaPro

+Énner Valencia y Fenerbache siguen en carrera europea

En una entrevista realizada para el medio Área Deportiva, el dirigente le dio un espaldarazo a su nuevo estratega interino, Silvano Estacio. "Tendrá nuestra confianza y si aprovecha la oportunidad será tomado en cuenta”, expresó.

El presidente vitalicio del cuadro octubrino, descartó la posibilidad de contratar al experimentado estratega Fabián Bustos quien quedó desempleado tras su paso fugaz por Santos. “Lo de Bustos es completamente falso, el club no podría pagar su elevado salario (...) me encantaría contar con sus servicios, y para el equipo es complicado su contratación”.

Finalmente, el directivo adelantó que se han buscado técnicos para cubrir el vació que dejó su antecesor, Juan Carlos León. “Hemos analizado a varios técnicos dentro y fuera del país”.

Así también, Bucaram indicó que tiene un nombre en mente para dirigir al cuadro guayaquileño pero no dio más detalles que sus características de juego. ”Existe un técnico que me agrada su forma renovada que tiene para dirigir a los equipos, que no ha dirigido en el fútbol", finalizó.