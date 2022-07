El popular representante de jugadores, José Chamorro, conversó con los colegas de El Canal del Fútbol sobre varios temas de la actualidad de algunos futbolistas ecuatorianos y también de sus intenciones de llegar a la presidencia del 'Ídolo'.

José Chamorro es uno de los representantes de jugadores más importantes del fútbol ecuatoriano, el empresario tiene en su cartera a jugadores tricolores como Joao Rojas, Byron Castillo, Félix Torres y también otros.

Por otro lado, José Chamorro también reveló que él estaría interesado en ser presidente de Barcelona si es que el actual directivo del 'Ídolo', Carlos Alfaro Moreno, decido no postularse para una reelección. Las elecciones en Barcelona se tendrían que realizar en 2023.

En varias ocasiones, Alfaro Moreno ha repetido que su intención sería la de no continuar en Barcelona por otro periodo presidencial, no obstante, si los resultados deportivos y económicos son los esperados no se descartaría que vaya por la reelección.