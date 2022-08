Franklin Tello respeta la decisión del gremio arbitral pero no la comparte

Franklin Tello, presidente de Independiente del Valle, dio su opinión sobre la decisión del gremio arbitral de no presentarse a los encuentros del día domingo válidos por la jornada #7 de la segunda fase de la LigaPro tras la agresión de Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arqueros de Macará, hacia el juez central Álex Cajas.

+Los clubes ecuatorianos sí pueden solicitar árbitros extranjeros para los partidos de LigaPro

+¿Con suplentes? Independiente del Valle alista once para enfrentar a Guayaquil City

+El negocio redondo que realizó Barcelona SC con Emmanuel Martínez

El directivo respetó la decisión del gremio arbitral pero no comparte el contexto de cómo sucedió porque, según su criterio, la fecha se pudo haber terminado para no perjudicar en los cronogramas de los clunes. "Me parece que lo que debieron haber hecho es terminar los partidos que faltaban para luego sí exigir, sin ninguna duda, que se tomen medidas para que esto nunca más vuelva a pasar (...) Va a ser complicado reprogramar estos compromisos", dijo.

Así también, Tello entendió el problema de las agresiones y las tildó de 'impresentables', además, tuvo empatía con el gremio arbitral luego de la agresión que sufrió el árbitro Álex Cajas. "En el contexto en el que sucedió esto, estas cosas deben haber generado a la interna del cuerpo colegiado mucho miedo, malestar, hay que entender esa parte".

Finalmente, Franklin Tello se suma a las manifestaciones del resto de protagonistas de la LigaPro en torno a reformar las normas para evitar más agresiones dentro de los escenarios deportivos. "Hay que buscar en conjunto para que esto no vuelva a pasar y hay que buscar acompañarles para que el nivel del arbitraje —hoy con VAR además— se respete", finalizó.