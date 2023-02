Tras las complicaciones de la contratación de Ricardo Gareca, nuevamente en Ecuador arrancó el rumor de que las charlas con Guillermo Almada se habrían reactivado luego de que desde el entorno del uruguayo se hayan contactado con la FEF para ofrecerse, pocas horas después hubo pronunciamiento del estratega del Pachuca.

En charlas con el periodista Victor Loor, Almada desmintió categóricamente lo informado en la prensa local: "No ha habido acercamiento, ni me han llamado ni yo tengo que ofrecerme. No creo que en Ecuador tengan problema en conseguir mi número", dijo.

Almada reconoce igual la importancia de Ecuador para su carrera:"Nos trataron bien y estuve muchos años ahí pero es falso lo que se ha filtrado en redes en esta hora". En los últimos días también sonó con fuerza para llegar a la selección de México.

El ex Barcelona SC y campeón vigente con Pachua siemre ha sido vinculado con Ecuador, y en más de una ocasión hubo negociaciones.