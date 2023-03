Jorge Célico: "Dirigir a Barcelona no es difícil"

Dirigió a Barcelona luego de hacer historia con la Mini Tri en el Mundial Sub-20 de Polonia+, sin embargo, no le dieron los resultados y terminó dando un paso al costado del cuadro canario. Hoy en una entrevista con un medio capitalino, Jorge Célico, habla de cómo se desarrolla el trabajo en el máximo ídolo ecuatoriano.

En diálogo con el medio Área Deportiva de Quito, el estratega argentino de 58 años comentó sobre varios temas referentes de su paso por el cuadro torero y además detalles de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. En torno a Barcelona Sporting Club, el director técnico indicó que se necesita tiempo para poder desarrollar un nivel de juego.

"No es difícil dirigir a Barcelona, lo que deberían dar a Bustos es tiempo, ojalá que se lo dé. En un equipo grande es así, la presión es constante", indicó el estratega quien duró xox meses al frente del cuadro canario.

Así también, en torno a la actualidad de la Tricolor, categoría mayores, Célico adelantó que no tiene acercamientos, pero que en su momento, cuando el plantel estuvo dirigido por Gustavo Alfaro, los hubo. "No me han pedido nada. Yo estoy con una relación alejada de la Tri, con Alfaro sí estuve cerca", relató.

Finalmente emitió un criterio en torno a la elección del estratega español, Félix Sánchez, como nuevo timonel del conjunto de todos. Según sus palabras, el nuevo seleccionador de 47 años llega con una idea de juego más particular, propiamente de Europa. "Sánchez es un técnico muy capaz. No me sorprendí cuando contrataron a Sánchez. Todos tienen buenas y malas situaciones", concluyó Célico.