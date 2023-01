El defensor de 25 años, Luis Segovia, se despidió de Independiente del Valle a través de sus redes sociales. El futbolista cumplió cuatro temporadas exitosas con los negriazules en donde ganó torneos nacionales e internacionales. El zaguero central podría salir al extranjero para continuar con su legado lleno de éxito.

"Nunca es sencillo tomar la decisión de abandonar un lugar en donde he sido feliz. Han sido temporadas maravillosas donde he dado lo mejor de mí. Me han visto crecer, debutar en torneos internacionales e incluso tocar el cielo celebrando títulos juntos", escribió el defensor quien consiguió ganar las ediciones 2019 y 2022 de la Copa Sudamericana, la LigaPro 2021 y la Copa Ecuador 2022.

Finalmente, el zaguero central agradeció a Independiente del Valle, cuadro que lo acogió a partir de la campaña 2019 tras destacar previamente en el cuadro de El Nacional. "Quiero dar las gracias a todos por estos años tan bonitos. A mis compañeros, a la gente del club y sobre todo a los aficionados. Siempre me han hecho sentir especial", añadió.