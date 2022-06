Hace algunas semanas, Alejando Alfaro Moreno dio a conocer que suspendió como socio de Barcelona SC a José Francisco Cevallos y tres personas más que trabajaron con él cuando fue presidente del club. La actual directiva del 'Ídolo' tomó esa decisión por la mala inscripción de Sebastián Pérez en Copa Libertadores y por no haber llamado a una asamblea de socios.

Cuando Cevallos fue presidente, tuvo a Alfaro Moreno como vicepresidente, pero algunas diferencias hicieron que se distancien y el ex delantero de BSC renunció al cargo. La mala relación entre ambos es evidente y ahora fue 'Pepe Pancho' quien salió a hablar sobre este tema y respondió al argentino.

"No me daban la información sobre la auditoría forense. Me señalaron y me cuestionaron públicamente, me ofendieron diciendo que yo había cometido muchos temas en contra de la institución. No me quedó otra alternativa que presentar una demanda de habeas data para que me entreguen la información", inicó Cevallos en La Radio Redonda.

"Yo no he podido ejercer mi derecho a la legítima defensa. Lo que estamos buscando es que esta demanda que llos hicieron ante la Fiscalía sea declarada maliciosa y temeraria. Una vez que sea declarada así, voy a contrademandar a los actuales directivos de Barcelona", añadió el ex arquero de 'La Tri'.

"Han intentado dañar mi honra y vamos a demostrar que lo que han hecho es una canallada. Intentan dañar nuestra imagen y buen nombre ganado con mucho sacrificio, con gente desleal que estuvo al lado tuyo (Alfaro fue su vicepresidente). Una auditoria forense es para investigar todo, pero oh sorpresa que no haces nada de las formativas", dijo 'Pepe Pancho'.