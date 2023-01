Si bien ya era oficial, Barcelona presentó en rueda de prensa a Luis Arce en la tarde del miércoles. El volante de 29 años de edad tendrá su primera experiencia en un equipo la costa del país y confesó sentirse confiado y feliz.

Tras una dilatada carrera en el fútbol ecuatoriano, y destacados rendimientos en Macará y Deportivo Cuenca, el volante Luis Arce llegó a Barcelona: "Barcelona es un gran equipo del país, he venido a hacer mi trabajo. Hacer un buen ambiente, los chicos me han recibido muy bien".

En cuanto a la posición del terreno de juego que quisiera ocupar, Arce no tiene dudas: "Llegué a Macará como volante cinco y jugué a lado de Zambrano ante Emelec, luego el profe me puso de ocho. Me siento bien jugando con tres, me gusta pisar mucho el área".

Luego agregó: "Me siento bastante cómodo dándole más salida al equipo. Soy un jugador polifuncional, me sentiría muy a gusto jugar así. Mi fuerte es la diagonal y el remate de afuera. Con Bustos llevo hablando varias temporadas atrás".