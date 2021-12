Luis Miguel Escalada es uno de los mejores delanteros que ha pasado por el fútbol ecuatoriano en las últimas dos décadas. El argentino que jugó su última temporada como profesional en este 2021 y que se identifica con los colores de Emelec reveló que Barcelona intentó ficharle en 2010.

En una entrevista para el medio de comunicación El Universo, el delantero reveló que Barcelona intentó ficharle en el 2010, no obstante, el jugador habría rechazado dicha oferta por sentirse muy 'identificado' con el otro equipo de Guayaquil, Emelec,

"En 2010 Barcelona me hizo una propuesta, pero no me llamo mucho la atención; estaba muy identificado con Emelec", comentó el jugador.