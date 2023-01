Quien fuera leyenda del CS Emelec, Marcos Mondaini, dio su opinión sobre sobre el reciente fichaje de Fernando Gaibor, surgido de Emelec, por Barcelona SC para la temporada 2023.

“Me gustaría que Fernando juegue en Emelec, pero Barcelona es un gran equipo. Es un jugador competitivo. Está acostumbrado a pelear títulos y Barcelona lo hace” inició el ex jugador en el programa Harta Pelota de La Radio Redonda.

Mondaini, que brilló con Emelec en su primera etapa en el club azul (2006), jugó después en Barcelona y no olvidó aquel episodio de su carrera: “No nos olvidemos que esto es un trabajo. Yo dije que no jugaría en Barcelona cuando era muy joven".

"Luego me arrepentí", continuó Mondaini: "Pero después lo entiendes, en este caso como Fernando porque no deja de ser un trabajo. No nos olvidemos que el futbolista debe trabajar y Fernando está en esa postura, tiene 32 años y quiere seguir trabajando”, cerró Mondaini sobre el tema.