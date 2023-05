El mal momento de Emelec no es ajeno a la directiva del club y tras ubicarse en puestos de descenso habrá cambios en la plantilla. No solo hay rumores de posibles llegadas si no también salidas, en horas recientes hay un nuevo nombre que abre como uno de los descartes de la directiva y cuerpo técnico.

Kendry Páez, duda para Ecuador en el Mundial sub 20

Esto pide el Leverkusen por Piero Hincapié

Según algunos reportes de la prensa local, Emelec no hará uso de la opción de compra del uruguayo Diego García y en junio no será más jugador del cuadro guayaquileño. Hace meses se filtró que el valor a pagar era de 1 millón de dólares.

Diego García llegó la temporada pasada y fue uno de los puntos altos de los azules sin embargo poco a poco su nivel se fue dilatando en este 2023 y ya no es ni titular indiscutible y en los minutos dados no ha tenido el mismo peso en ofensiva.

Su pase pertenece a Estudiantes de La Plata por lo que deberá regresar al cuadro 'Pincha', no fue tomado en cuenta por el equipo debido a que tuvo problemas con la Justicia de Argentina y ante la polémica separaron caminos.