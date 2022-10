El pasado viernes 14 de octubre de 2022, en las instalaciones de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, se realizó un nuevo Consejo de Presidentes donde había mucha expectativa sobre el tema central: cambio en el formato de la LigaPro - Serie B para la próxima temporada, pues según varios dirigentes, se buscaba hacer el torneo más atractivo.

+¡Cambio de sede en la Copa Libertadores Femenina por las lluvias!

+Definidas las fechas de las finales de la LigaPro

Dentro del Congreso se pudo conocer y resolver sobre el cambio de formato de la Serie B, conforme a la propuesta presentada por clubes afiliados el 6 de octubre del 2022 donde se buscaba incrementar el número de equipos en el campeonato y eliminar el descenso para la presente temporada. Los clubes que presentaron dicha solicitud informaron que dicho cambio asemejaría a la Serie B con el torneo de la Serie A y se volvería más atractivo.

Finalmente se decidió no acoger la solicitud ya que los clubes no lo vieron procedente. Uno de los dirigentes que conversó con los medios de comunicación y se mostró en contra de la reforma fue Diego Castro de Liga Deportiva Universitaria. "Estamos con una postura clara para no hacer estos cambios", dijo.