El volante aún no tiene equipo para 2023.

Este viernes 23 de diciembre de 2022 el volante ecuatoriano, Fernando Gaibor, envió un fuerte mensaje en sus redes sociales. El futbolista aún no tiene equipo para el siguiente curso y estaba siendo muy relacionado a Emelec, no obstante, se informó que el cuerpo técnico azul no lo había pedido, además de unas presuntas pretenciones económicas muy altas.

El mensaje de Fernando Gaibor es muy contundente en referencia a las supuestas peticiones económicas que el jugador estaba realizando. El futbolista desmiente totalmente que haya estado pidiendo más dinero e invito a los aficionados a no creer en noticias que generan "odio".

Fernando Gaibor quedó libre tras su paso por Independiente del Valle y durante varias semanas se informó que ya estaba muy cerca de firmar con Emelec, sin embargo, José Pileggi desmintió dicha información y comentó que el cuerpo técnico de Miguel Rondelli no ha pedido al jugador.

Por otro lado, Gaibor fue relacionado con Barcelona y la Noche Amarilla, no obstante, verlo de amarillo todavía parece algo complicado. El volante definirá su futuro en las próximas semanas, no se descarta que se podría quedar jugando en la capital.