El director del arbitraje de LigaPro arremetió contra Luis Muentes y aseguró que no todos estaban dispuestos a paralizar el fútbol.

Las repercusiones de la agresión al árbitro Alex Cajas en el partido entre Macará y Aucas siguen dando de que hablar. Tras la negativa de los jueces para presentarse a los partidos de este domingo un dirigente arremetió contra el gremio.

+Tras el escándalo: Macará tomó las primeras medidas

Confirmado: Con esta medida, se presentarán Emelec y Deportivo Cuenca en el Capwell

Sorprendido: Jugador de Aucas habló de la agresión al árbitro

Específicamente Joffre Paredes, director de arbitraje de la LigaPro, criticó algunas actitudes de Luis Muentes, presidente del gremio arbitral, por la poca predisposición para buscar soluciones al conflicto.

"A ese señor le gusta el protagonismo, que lo llamen y paralizar el fútbol. He conversado con los árbitros y no están de acuerdo con esa decisión. Nosotros queremos ayudar a los árbitros para que no tengan problemas,” juzgó Paredes a Luis Muentes.

La reprobación contra el presidente del gremio arbitral llega luego de que se supiera que Luis Muentes no atendió a los medios de comunicación este domingo. Después de la agresión a Alex Cajas, los árbitros decidieron no se presentarse a los encuentros designados.