Las finales de la LigaPro están muy cerca y solamente falta definir entre Aucas o Universidad Católica para saber quién enfrentará a Barcelona SC. El equipo dirigido por Fabián Bustos está con la mira puesta en la definición del campeonato ecuatoriano y por ese motivo ha cuidado algunos jugadores.

En el partido de ayer frente a los 'Orientales', BSC no tuvo un buen rendimiento y salieron derrotados por 2-0. El marcador no fue la peor noticia para los 'Toreros', ya que hace pocos minutos se conoció que Javier Burrai sufrió una contusión en el cuarto dedo de su mano derecha.

Barcelona SC realizó un informe médico en el que no se detalló en cuánto tiempo puede recuperarse de la molestia en su mano. Burrai es un jugador clave para el 'Ídolo' y todo apunta a que lo guardarán para las finales de la LigaPro, ya que si no puede contar con él, es una baja muy sensible.

Los 'Toreros' esperan que su portero llegue al 100% para las finales que se jugarán el 6 y el 13 de noviembre. Aucas y Univerisdad Católica son los posibles rivales, pero los 'Orientales' tienen una ventaja de 3 puntos y 4 goles a favor, por lo que son los grandes favoritos para quedarse con la segunda etapa.