El periodo de Alejandro Alfaro Moreno como presidente de Barcelona SC finaliza en 2023, por lo que ya se están moviendo los intereses políticos dentro del 'Ídolo del Astillero'. La administración de Alfaro ha tenido como prioridad la parte económica, pero eso no provió al equipo de conseguir grandes resultados como ser campeones de la LigaPro en 2020 y semifinalista de la Copa Libertadores en 2021.

Muchos hinchas no están contentos con la gestión del presidente de BSC, al considerar que su trabajo no ha sido suficiente para reducir la deuda del club a pesar de haber tenido ingresos millonarios de premios por la parte deportiva y la venta de varios jugadores importantes en los últimos años.

Alfaro Moreno habló con el periodista Juan Francisco Rueda y se refirió a una posible postulación para buscar la reelección como presidente de Barcelona SC: "Si me dices hoy, yo te digo que no, no creo y no depende del campeonato. A mí me encantaría que la gente recuerde nuestra administración como me recordó como jugador de fútbol, donde me pedían que siga jugando".

"Es una decisión que debemos tomar en directorio entre febrero/marzo del año que viene (2023). Si tú me dices hoy, te diría que no. Es una función desgastante, complicada que tiene sus satisfacciones, pero a veces es medio injusto jugarse el prestigio de todo lo sembrado en casi 30 años. Son decisiones difíciles, sabía que era difícil, pero en todo caso vivimos el presente y queremos ser campeones. Después renovaremos los sueños para el 2023 y en ese camino tomar la mejor decisión", finalizó Alfaro.