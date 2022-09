La LigaPro entra en acción este fin de semana con la décimo segunda fecha que ya inició con la victoria de Independiente del Valle ante Macará, en el partido adelantado por la participación de los rayados en la final de la Copa Sudamericana.

+¿Se dará? Un tricolor vaticinó el resultado de la final de la Copa Sudamericana

+Tremendo elogio: Reconocen el trabajo de IDV en la previa de la final

+¿Sorprendido? El entrenador de Senegal habló del juego de Ecuador

En esta jornada, Aucas intentará mantener la ventaja sobre sus perseguidores en su visita a Cumbaya mientras que Liga de Quito, Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec quieren recortar distancias para en encender la disputa por la final.

Para esta jornada, hay cinco partidos que tendrán la presencia del VAR, según informa el periodista Arturo Magallanes. Estos serán: Barcelona Vs Guayaquil City, 9 de Octubre Vs Liga de Quito, Órense Vs Delfín, Cumbaya Vs Aucas y Gualaceo Vs Universidad Católica.

Cuatro de estos cinco partidos son duelos claves en los puestos de privilegio mientras que los machaleños han logrado regularidad con la llegada de Juan Carlos León y los manabitas quieren acercarse a los puestos de Copa Sudamericana.