El mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano está cada vez más activo para los grandes de la LigaPro este miércoles, 16 de noviembre de 2022, se informó que el extremo tricolor, Janner Corozo, que está en planes de Barcelona también interesa a Liga de Quito.

Liga de Quito quiere reforzar con los mejores jugadores posibiles a su plantilla de cara a la temporada 2023. El 'Rey de Copas' quiere volver a pelear por lo más importante en un año en el que la histórica dirigencia de la familia Paz puede llegar a su final.

Janner Corozo sería uno de los fichajes que interesa al equipo blanco de cara a 2023. El futbolista que destacó en Delfín, pero que no pudo mostrar su mejor versión en Chile, es también del interés de Barcelona, no obstante, aún no se confirma donde jugará en 2023.

Liga de Quito y Barcelona se vienen 'peleando' jugadores en los últimos mercados de transferencias solo en este 2022 se mantuvieron en disputa por Alexander Alvarado, quien al final se puso la blanca. Todo parece indicar que el nombre de Janner Corozo será uno de los más peleados en este mercado de transferencias, entre ambos grandes.