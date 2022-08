Luis Chango, máximo dirigente de Mushuc Runa, conversó con la colega Mach Deportes y explotó en contra de la decisión de la Federación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol de no acudir a los compromisos restantes de la jornada 7 de la segunda fase de la LigaPro. El directivo arremetió la paralización e incluso habló sobre los montos que pierde el Ponchito por su traslado hasta Manta.

"Ahora por cualquier motivo hay paralización de los señores árbitros. En dónde estamos? Ya no se debe permitir, hay que actuar con mano dura", expresó el presidente vitalicio del Ponchito en conversación con Roberto Omar Machado. Así también, Chango pidió una sanción drástica e hizo un llamado a LigaPro para que jueces internacionales se hagan cargo de la fecha. "Pediremos reformas necesarias, si el caso lo amerita, para que jueces internacionales vengan y piten porque estamos cansados", acotó.

En torno a los valores que utilizó el conjunto del ponchito para trasladarse a Manta para visitar al Delfín, Chango indicó que el club invirtió 20 mil dólares. "El chárter se contrató en 12.800, más 3 mil dólares del hotel, más otros gastos significarían como 20 mil dólares de gastos, ¿quién responde?", mencionó el directivo.

Finalmente, Chango estalló y llamó a los árbitros a 'solidarizarse en su casa' pues según su criterio no se siguen los protocolos de las sanciones. "Están haciendo lo que les da la regalada gana, hay que ponerles frenos. Están reglamentadas las sanciones (...) que vayan a solidarizarse en su casa pero no pueden poner en perjuicio la parte económica". El compromiso entre cetáceos y el Ponchito no se disputó debido a que el cuerpo arbitral no se presentó.