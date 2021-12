La última Liga MX no fue positiva para los registros del delantero ecuatoriano Michael Estrada, quien falló en repetir su nivel goleador y en 16 encuentros jugados casí no marcó goles. Esta temporada venidera el 'tricolor' no quiere repetir esa mala racha y se entrena con su club, en el último amistoso marcó uno de los tantos.

El ecuatoriano recibió desde la banda un balón al área y con un fuerte remate esquinado puso el 2-0 parcial del amistoso que finalmente terminaría con goleada 6-0 del Toluca al Coyotes de Tlaxcala con el 'tricolor' arrancando de titular.

Este encuentro tuvo a Jordan Sierra continuando entrenándose con el que será su nuevo club tras finalmente salir de Tigres de UANL. La directiva de los 'Diablos' decidió mantener a Estrada una temporada más.

En la Liga MX 2020 marcó 11 goles en 35 encuentros, dando también una gran cantidad de asistencias. Estrada también estuvo en la órbita de clubes del extranjero, además de ser el titular en la selección de Ecuador.